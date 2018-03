Edingen. Die Freiwillige Feuerwehr Edingen und das Polizeirevier Ladenburg wurden am Montagabend (4. Juni) in den späten Abendstunden zu einem Brand im Ortsteil Edingen gerufen. Unbekannte hatten drei vor einem Schulgebäude stehende Mülltonnen angezündet.

Zwar hatten die Floriansjünger das Feuer in kürzester Zeit gelöscht, an den Müllbehältern entstand jedoch Totalschaden. Durch Verbrennungsrückstände und Ruß wurde auch die Fassade des Schulgebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Laut der Polizei beläuft sich der Sachschaden nach derzeitigem Ermittlungsstand auf etwa 1.500 Euro. (pol)