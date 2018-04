Metroploregion/Rhein-Neckar. (pol/eka) Zu etlichen Einbrchen kam es am Wochenende in der Metropolregion, wie die Polizei in ihren Pressemeldungen am Montag mitteilt. Eine Übersicht:

Brühl. Zwei bislang unbekannte Täter brachen am Montagmorgen, gegen 5.25 Uhr in ein Brillengeschäft in der Mannheimer Straße ein. Die Einbrecher begaben sich auf das Anwesen und versuchten zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Als dies scheiterte hebelten sie ein weiteres Fenster auf und gelangten schließlich in das Geschäft. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie aus dem Verkaufsraum eine bislang unbekannte Menge an Brillengestellen. Eine Zeugin konnte beobachten, wie die Unbekannten anschließend mit einem Karton in der Hand in Richtung Rohrhofer Straße flüchteten.

Die zwei umännlichen Täter werden wie folgt beschrieben: Sie haben eine schlanke Figur, sind circa 175 - 180 cm groß und waren zum tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Dielheim. Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag, zwischen 17.30 Uhr und 23.45 Uhr in ein Haus im Hohlweg ein. Die Einbrecher versuchten zunächst eine Terrassentür aufzuhebeln. Da ihnen dies nicht gelang, schlugen sie diese ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Laptop samt Ladekabel in bislang unbekanntem Wert gestohlen. Der Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Dossenheim. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in ein Steinkunstgeschäft im Gassenweg einzubrechen. Der Geschädigte stellte am Sonntagvormittag, gegen 11 Uhr Hebelspuren an der Eingangstür fest und verständigte die Polizei. Da es dem Unbekannten nicht gelang die Tür zu öffnen, flüchtete dieser ohne Diebesgut. An der Tür entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Weshalb der Einbruch scheiterte, ist bislang nicht bekannt. Möglicherweise wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

Mannheim. Zeugen teilten der Polizei am frühen Montagmorgen, gegen 4 Uhr mit, dass zwei bislang unbekannte Täter in ein Café in der Straße "Dänischer Tisch" eingebrochen wären und diese sich nun im Lokal aufhalten würden. Vor Ort konnten in der Gaststätte keine Personen mehr festgestellt werden, auch eine Fahndung blieb erfolglos. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Die zwei männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: Sie sollen circa 175 - 180 cm groß und circa 25 - 30 Jahre alt sein, haben eine sportliche Figur sowie ein ausländisches Erscheinungsbild. Beide waren schwarz gekleidet mit einer "Kopftaschenlampe". Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 oder dem Polizeiposten Mannheim-Rheinau unter Tel.: 0621/87682-0 in Verbindung zu setzen.



Ein Einbruch in einen Industriebetrieb im Stadtteil Neckarau wurde der Polizei in der Nacht zum Samstag gemeldet. Ein Zeuge beobachtete kurz vor Mitternacht auf dem Gelände des Metallverarbeitungsbetriebs in der Rhenaniastraße drei dunkle Gestalten, die jeweils große Drahtrollen über der Schulter trugen. Als diese bemerkten, dass sie beobachtet wurden, versteckten sie sich. Durch mehrere Streifenwagenbesatzungen, unter anderem auch Hundeführer, wurde daraufhin das unübersichtliche Firmengelände abgesucht. Dabei wurden die Unbekannten zwar gesichtet, diesen gelang es jedoch noch über einen Zaun zu klettern und in Richtung Angelstraße zu flüchten. Eine sofortige Fahndung im näheren Umkreis verlief ohne Ergebnis. Ob es den drei Einbrechern tatsächlich gelang, die Drahtrollen zu entwenden, ist derzeit nicht bekannt. Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.



Ein bislang unbekannter Täter brach zwischen Samstag, 20.40 Uhr und Sonntag, 10:45 Uhr auf unbekannte Art und Weise in ein Reisebüro in der Straße "Auf dem Sand" im Stadtteil Käfertal ein. Hier entwendete er aus einer Geldkassette Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.:

0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

Sandhausen. In ein Einfamilienhaus in der Büchertstraße wurde zwischen Samstag, 19:20 Uhr und Sonntag, 8:45 Uhr eingebrochen. Bislang unbekannte Täter gelangten über ein Kellerfenster in das Innere des Hauses. Nachdem sie die Kellerräume komplett durchwühlten, brachen sie eine Tür zu den Wohnräumen auf und durchsuchten das komplette Haus nach Stehlenwertem. Anschließend begaben sie sich zu der Garage, brachen dort eine weitere Tür auf und durchwühlten auch hier sämtliche Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Fernseher in bislang unbekanntem Wert gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 oder dem Polizeiposten Sandhausen unter Tel.: 06224/2481 in Verbindung zu setzen.





Sinsheim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangte ein bislang Unbekannter gewaltsam durch die Eingangstür eines Bistros in der Hauptstraße 102. In den Innenräumen hebelte er mehrere Geldspielautomaten und weitere Behältnisse auf und gelangte so an mehrere Tausend Euro Bargeld. Bei der Tatausführung richtete der Einbrecher mehrere Hundert Euro Sachschaden an. Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 07261 / 690 - 0 an das Polizeirevier Sinsheim zu wenden.





Weinheim. Am Samstag, kam es zwischen 2:30 Uhr und 7:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Freudenbergstraße.

Bislang unbekannte Täter brachen ein Fenster auf und stiegen über dieses in das Haus ein. Hier entnahmen sie aus zwei Geldbörsen Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro und ließen diese im Garten des Anwesens zurück. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.





Walldorf. Am Freitagnachmittag wurde in ein Einfamilienhaus im Tannenweg eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf das Anwesen und verschaffte sich durch Einschlagen eines Fensters Zutritt ins Innere. Hier durchsuchte er sämtliche Schränke und Kommoden nach Stehlenswertem. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Einbrecher mehrere Schmuckstücke und Uhren sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Diebstahl- und Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.Die wahrscheinliche Tatzeit dürfte gegen 16 Uhr gewesen sein, da Anwohner zu dieser Zeit ein Fensterklirren wahrnahmen, dies aber zunächst nicht zuordnen konnten. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 oder dem Polizeiposten Walldorf unter Tel.: 06227/841999-0 in Verbindung zu setzen.