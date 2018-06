Ludwigshafen. Metalldiebe haben eine Straßenbahnlinie in der Vorderpfalz stundenlang lahmgelegt. Sie waren in der Nacht zum Montag bei Ludwigshafen an mehreren Oberleitungsmasten emporgeklettert und hatten die kupferhaltigen Sicherungsseile geklaut, wie die Polizei in Ludwigshafen mitteilte. Einige Masten knickten daraufhin um, so dass die Bahnen nicht mehr fahren konnten und Ersatzbusse eingesetzt werden mussten. Am Montagmorgen gelang es den Verkehrsbetrieben zunächst, ein Gleis wieder befahrbar zu machen, gegen 9 Uhr war auch das zweite repariert.

Die Diebe stahlen laut Polizei die Seile an mindestens sechs Masten. An zwei Straßenbahnen entstand den Angaben zufolge außerdem ein Schaden von mindestens 100.000 Euro, als sie in der Nacht an der Stelle vorbeifuhren und dabei ihre Stromabnehmer abgerissen wurden.

Die Sicherungsseile haben laut Polizei einen Wert von mehreren hundert Euro. Gegen die Täter wird wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Das Tatmotiv hat wohl mit den hohen Rohstoffpreisen zu tun: «Wir gehen davon aus, dass sie auf das Metall aus waren», sagte eine Polizeisprecherin. (dpa/lrs)