Sinsheim/Speyer/Forst. (pol/mün) Offenbar haben mehrere Autofahrer am Donnerstagabend ihren Fahrstil nicht den Witterungsverhältnissen angepasst. So kam es bei den Regenfällen auf den Autobahnen zu teils schweren Unfällen.

Auf der Autobahn A 6 zwischen Rauenberg und Sinsheim erlitt ein Mann bei einem Unfall schwere Verletzungen. Der Nordpfälzer geriet mit seinem Peugeot am späten Donnerstagabend erst ins Schleudern, stieß gegen einen Lkw und dann gegen die gegen die Leitplanke. Auf der mittleren Spur kam das Auto zum Stehen. Der 39-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf über 12.000 Euro geschätzt. Laut Polizei war er zu schnell auf der nassen Fahrbahn unterwegs.

Auf der Autobahn A 61 am Autobahnkreuz Speyer geriet ein 42-jähriger Rheinhesse mit seinem Peugeot 208 ins Schleudern. Der Mann prallte gegen 21 Uhr mit seinem Auto zunächst frontal gegen die Mittelleitplanke, drehte sich dann und kam schließlich quer zur Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Hierbei entstand Sachschaden von über 10.000 Euro. Der beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden.

Auf der Autobahn A 5 bei Forst krachte es am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr. Zwischen der Tank- und Rastanlage Bruchsal und der Ausfahrt Kronau verlor ein 35-jähriger Südhesse die Kontrolle über seinen Opel Insignia. Er stieß gegen die Leitplanke und kam schließlich im rechten Fahrbahngrün zum Stehen. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird 15.000 Euro geschätzt.