Mannheim/Ludwigshafen. (pol/rl) Aufgrund eines Verkehrsunfalls am Freitagvormittag auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Ludwigshafen kam der Verkehr der Straßenbahnen sowohl in Richtung Mannheim als auch nach Ludwigshafen zum Erliegen. Der Autoverkehr staute sich bis in den Bereich zwischen Fahrlachtunnel und SAP-Arena zurück.

Kurz nach 9 Uhr wechselte ein Sattelzug-Fahrer die Spur von links nach rechts und übersah dabei einen daneben fahrenden Hyundai. Durch die Kollision wurde der Hyundai herumgeschleudert und blieb auf den Gleisen liegen.

Verletzt wurde niemand. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Ab 9.50 Uhr waren Fahrbahn und Gleise wieder frei.