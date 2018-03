Auf der A 656 von Heidelberg in Richtung Mannheim staute sich es am Montagmorgen. Foto: PR Video

Mannheim/Heidelberg. (pri) Rund 40 Minuten länger als gewohnt benötigten Autofahrer am Montagmorgen auf der A 656 von Heidelberg in Richtung Mannheim. Grund war die am Wochenende eingerichtete Brückenbaustelle kurz vor Mannheim-Seckenheim. Dort steht nur noch ein Fahrtreifen zur Verfügung und deshalb staute sich der Verkehr bis zum Autobahnkreuz Heidelberg zurück.

In der Baustelle selbst heißt es dann aufgepasst: Im Tempo 40 Bereich kurz vor Mannheim-Seckenheim wurde eine Blitzersäule installiert, um die Geschwindigkeit der Autofahrer zu überwachen.