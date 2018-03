Mannheim-Neckarstadt. Bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen Jugendlicher zogen sich am Dienstagabend, 26. Februar, einige der Beteiligten leichte Verletzungen zu. Der Polizei zufolge meldeten Zeugen gegen 22.30 Uhr die Schlägerei im Bereich des Alten Messplatzes, woraufhin mehrere Streifenwagen zum Tatort fuhren. Beim Eintreffen der Ordnungshüter hatte sich die Auseinandersetzung zwischenzeitlich in die Nähe der Polizeidienststelle in der Waldhofstraße verlagert. Die Beamten konnten vor Ort noch insgesamt sechs Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren antreffen.

Wie es zu der Auseinandersetzung kam, bei der nach ersten Schilderungen insgesamt zehn bis zwölf Personen beteiligt gewesen sein sollen, ist noch völlig unklar. Alle von der Polizei noch angetroffenen Beteiligten hatten diverse Verletzungen zu beklagen, die ambulant behandelt werden mussten. Neben Beulen und Kratzern war ein ausgeschlagener Zahn, mehrere Lippenplatzwunden und Prellungen festzustellen. (pol)