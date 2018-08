Mannheim. Zwei Schlägereien in der Innenstadt fanden in der Nacht zum Sonntag, 3. März, statt. Laut Polizei rückten Zunächst zahlreiche Streifwagen zu einer Massenschlägerei in der Kaiserringpassage aus. Vor Ort fanden die Beamten einen 24-jährigen Hessen vor, den ein Täter mit Pfefferspray eingesprüht hatte. Zudem hatte der 24-Jährige eine stark blutende Stichwunde im Hüftbereich, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Schwere seiner Verletzung ist nicht bekannt.

Im Laufe dieses Einsatzes wurden die Beamten zu einer weiteren Schlägerei am Tattersall beordert. Beteiligt daran war unter anderem ein 21 Jahre alter Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Später konnte er als jene Person ermittelt werden, die dem 24-jährigen Hessen die Stichverletzung beigebracht hatte.

Weder am ersten noch am zweiten Tatort meldeten sich weitere verletzte Personen. Der alkoholisierte 21-jährige Täter wurde festgenommen. Nach Feststellung seiner Person und Entnahme einer Blutprobe wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (pol)