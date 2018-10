Mannheim. Zu einem Einsatz der etwas außergewöhnlichen Art wurde eine Polizeistreife in einen Garten in Seckenheim gerufen, wohin sich eine Entenmutter mit ihren Küken verirrt hatte. Mit viel Geschick gelang es den Beamten, zumindest die sechs Küken in einen Pappkarton zu locken. Aufgrund des ausgeprägten Mutterinstinkts watschelte die Mutter allerdings dem Karton auf dem Arm eines Beamten hinterher, unter dem Schutz von Blaulicht und eingeschalteter Warnblinklichtanlage des Streifenwagens zum Neckarufer begleitet. Im kühlen Nass folgte dann die Familienzusammenführung. (RNZ)