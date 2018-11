Mannheim. Die Bundespolizei hat im Hauptbahnhof einen 34-jährigen Mann festgenommen, der von den Staatsanwaltschaften Tübingen und Itzehoe wegen Erschleichens von Leistungen und Unterschlagung mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Polizei hatte den Mann am Dienstag, 7. Mai, gegen 16:50 Uhr im Mannheimer Hauptbahnhof routinemäßig überprüft. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von insgesamt 990 Euro nicht bezahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 99 Tagen absitzen. Der 34-Jährige wurde noch selben Tag in die Justizvollzugsanstalt Mannheim eingeliefert. (pol)