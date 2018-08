Mannheim. Bei einem Wohnungsbrand in Seckenheim wurden am Dienstagmorgen zwei Personen verletzt. Außerdem entstand laut Feuerwehr ein Sachschaden von über 100.000 Euro.

Gegen 09.30 Uhr war es in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pforzheimer Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer gekommen. Wie die Polizei mitteilte erlitt der 46-jährige Wohnungsinhaber dabei Brandverletzungen im Bereich der Beine. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Der 52-jährige Nachbar des Verletzten regte sich laut Polizei derart über die Geschehnisse auf, dass er ebenfalls medizinisch versorgt werden musste. Die Dachgeschosswohnung brannte vollständig aus und ist nicht mehr bewohnbar. (pol)