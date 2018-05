Ludwigshafen (dpa/lrs). Ein Motorradfahrer ist am Montag in Ludwigshafen in das Heck eines vor ihm fahrenden Autos gerast und bei dem Unfall gestorben. Die Polizei geht davon aus, dass er zu schnell unterwegs war. Der 42-Jährige sei fast ungebremst in das Auto gefahren, das in gleicher Richtung unterwegs war, teilte die Polizei mit. Er stürzte und verletzte sich so schwer, dass er am Unfallort starb. Der 28-jährige Autofahrer war langsamer geworden, weil er abbiegen wollte. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.