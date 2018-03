Ludwigshafen. (pol/eka) En 18-Jähriger stieß gestern Mittag gegen 14.55 Uhr mit seinem Kumpel auf eine fünfköpfige Personengruppe am Berliner Platz, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer handfesten Auseinandersetzung kam. Zwei der unbekannten Männer schlugen mit der Faust auf den 18-Jährigen ein. Hierbei wurde er an der Nase sowie an der linken Wange verletzt. Die Täter flüchteten in Richtung Hauptbahnhof. Bei den Tätern soll es sich um 18-jährige Herren mit schwarzen Bomberjacken gehandelt haben.

In den Abendstunden, gegen 19.10 Uhr, kam es außerdem in der Bismarckstraße zu einem Gerangel zwischen mehreren Mädchen im Teenageralter, wobei eine 15-Jährige von einer ihrer Kontrahentinnen einen Fauststoß ins Gesicht erhielt und zudem das Gesicht verkratzt bekam. Die beiden Haupttäterinnen, deren Namen soweit bekannt sind, flüchteten zu Fuß, als sie die herbeigerufene Streife bemerkten. In beiden Fällen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 06 21 9 63/21 22 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.