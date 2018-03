Ludwigshafen. (dpa/lsw) Nach dem Fund einer herrenlosen Tasche ist der Bahnhof Mitte in Ludwigshafen für rund zwei Stunden gesperrt worden. Auch der Zugverkehr war am Freitagvormittag in dieser Zeit eingestellt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Im S-Bahn-Verkehr kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Fernzüge wurden umgeleitet, einige hielten wegen der Sperrung nicht in Mannheim.

Nach Angaben der Polizei war die Umhängetasche im Bereich der Gleise entdeckt worden. Die Bundespolizei setzte einen Sprengstoffspürhund ein, dieser fand nichts. In der Tasche befand sich hauptsächlich Kleidung, Hinweise auf den Eigentümer gab es zunächst nicht.