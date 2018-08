Ludwigshafen. (dpa/pol/eka) Bei einem illegalen Autorennen in Ludwigshafen ist am Donnerstagnacht eine 22-Jährige ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt, eine leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei sollen sich zwei Wagen in der Stadt gegen 23.20 Uhr auf dem Kaiserwörthdamm in Ludwigshafen stadtauswärts ein Rennen geliefert und berührt haben. Dabei habe ein 27 Jahre alter Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren. Der aus dem Kreis Germersheim kommende Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und prallte gegen einen Baum.

Die beiden Schwerverletzten, hierunter der 27-jährige Fahrer und die 22-jährige Beifahrerin, wurden eingeklemmt und mussten durch die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Eine 22-jährige Fahrzeuginsassin, welche auf der Rückbank gesessen hatte, erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach einem schwarzen BMW (möglicherweise der 3er Baureihe) mit Tuning-Auspuffanlage. Das Fahrzeug war mit einem jungen männlichen Fahrer mit kurzen schwarzen Haaren besetzt.

Der Kaiserwörthdamm war stadtauswärts für mehrere Stunden gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde ein sachverständiges Gutachterbüro eingeschaltet. Neben der Polizei waren die Berufsfeuerwehr und Rettungsdienste mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 06 21-9 63 21 22 oder unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.