Frankenthal. (lrs) Mit knapp 4,5 Promille Alkohol intus war ein Lastwagenfahrer am Tag des Blitzmarathons auf der Autobahn 6 in der Pfalz unterwegs - und zwar in heftigen Schlangenlinien. Der 42-jährige Mannheimer sei mit seinem Fahrzeug zwischen Grünstadt und dem Kreuz Frankenthal nach links von der Fahrbahn abgekommen und auf die Mittelschutzplanke zugefahren, berichtete die Polizei. Dann sei der Lkw auf die linke Seite gekippt, der zugehörige Anhänger aber stehen geblieben.

Der Fahrer verletzte sich leicht. Fahrzeugteile flogen umher und beschädigten einen anderen Lastwagen. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 20 000 Euro. Sie behielten den Führerschein des Mannes ein. Auf der Autobahn 650 in Richtung Ludwigshafen waren am Donnerstag zwei Motorradfahrer mit Tempo 170 unterwegs, obwohl nur 90 Kilometer pro Stunde erlaubt waren - die Konsequenz: Fahrverbot. Die jungen gingen der Polizei ins Netz, weil eine zivile Streife sie beim Rasen gefilmt hatte.