Schwetzingen. (pol/rl) Mehrere Lastwagenladungen Erdaushub wurden am Samstag auf einer Baustelle an der Bundesstraße B 535 illegal entsorgt. Am gestrigen Dienstag konnte die Polizei den Urheber ermitteln. Die Lastwagenladungen waren am Samstag gegen 10 Uhr auf einem Platz zwischen den Anschlussstellen Plankstadt-Nord und Schwetzingen-Hirschacker unerlaubt abgeladen worden. Hier wird gerade die Bundesstraße vierspurig ausgebaut.

Nach einem Zeugenaufruf der Polizei hatte ein Autofahrer am Dienstag gegen 10 Uhr auf der Fahrt auf der B 535 nach Heidelberg den Lastwagen wiedererkannt, den er am Tattag gesehen hatte, wie er von der Baustelle herausgefahren war. Er verständigte die Polizei und folgte dem Laster zu einer Baustelle nach Leimen.

Bei der Überprüfung der Polizei fand sich ein Firmenverantwortlicher, der den Erdaushub von der Baustelle in Leimen abtransportiert und auf der Baustelle an der B 535 abgekippt hatte. Seine Erklärung: Er habe den Aushub dort nur zwischenlagern wollen und habe es "versäumt" die dortige Baufirma zu informieren.

Der illegal abgelagerte Erdaushub wird nun am kommenden Samstag vom Verursacher wieder aufgeladen und diesmal ordnungsgemäß entsorgt. Die Baufirma an der B 535 wurde informiert.