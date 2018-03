Laudenbach. (pol/mün) Am Bahnhof Laudenbach wurde am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr ein durchfahrender Güterzug mit einer Flasche beworfen. Der Triebfahrzeugführer gab an, dass der Wurf aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus geschehen sei, teilt die Bundespolizei mit. Beamte des Bundespolizeireviers Mannheim trafen vor Ort acht Jugendliche an, die sich auf einem Bahnsteig aufhielten. Die 18 und 19 Jahre alten Männer stritten aber ab, mit dem Vorfall etwas zu tun zu haben. Von den acht aus Deutschland und Italien stammenden Personen wurde die Identität festgestellt und Lichtbilder gefertigt. Danach wurde ihnen ein Platzverweis für den Haltepunkt Laudenbach ausgesprochen.

Durch den Flaschenwurf wurde die Frontscheibe des Triebfahrzeuges beschädigt. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Triebfahrzeugführer blieb unverletzt. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 / 120 160 oder unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei unter 0800-6 888 000 zu melden. Hinweise per Email können unter bpoli.karlsruhe@polizei.bund.de mitgeteilt werden.