Landau. (dpa) Ein Vogelnest in einem Kaminabzug hat einen Brand in einem Einfamilienhaus in Landau ausgelöst. In dem Gebäude sei es am Mittwoch zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand, die Bewohner kamen den Angaben zufolge mit dem Schrecken davon.