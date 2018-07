Schwetzingen. (pol/sbl) Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhaues in der Eisenacher Straße beschwerten sich am Montagabend über einen Nachbarn, der in seiner Wohnung randalieren, Gegenstände vom Balkon werfen und vorbeilaufende Kinder anschreien würde.

Als Polizisten gegen 21.20 Uhr die Wohnung des 38-Jährigen aufsuchten, stach ihnen intensiver Marihuana-Geruch in die Nase. Die Beamten folgten dem Geruch hinaus auf den Balkon und fanden eine teils mit Blumenerde überschüttete Marihuana-Pflanze. Wie die Polizei mitteilte, habe der 38-Jährige versucht, die Pflanze unter der Erde zu verstecken.



Die Pflanze wurde beschlagnahmt und die Beamten verließen die Wohnung - als erneut Anrufe von besorgen Anwohnern bei der Polizei eingingen. Diesmal hieß es, der 38-Jährige klettere auf seinem Balkon herum als würde er versuchen, etwas vom Dach des Hauses zu holen.



Die Feuerwehr rückte an, fuhr eine Drehleiter aus und suchte das Dach ab. In der Regenrinne wurden sie fündig: Dort lag eine weitere Marihuana-Pflanze, die der 38-Jährige offensichtlich vor den Beamten in Sicherheit bringen wollte. Auch die zweite Marihuana-Pflanze wurde beschlagnahmt. Der 38-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.