Krautheim. (pol/nb) Am frühen Donnerstagnachmittag war ein 57 Jahre alter Handwerker mit Arbeiten an einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle beschäftigt. Er bestieg dabei auch das Dach. Hierbei brach er ein und stürzte etwa sieben Meter in die Tiefe. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch zwei Notärzte verstarb der Mann noch am Unglücksort. Der alarmierte Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.