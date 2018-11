Kirchardt. (wit) Von den Tätern fehlt bisher jede Spur; dem Opfer geht es wenigstens ein bisschen besser: Die nach dem brutalen Raubüberfall am vergangenen Donnerstagabend in Kirchardt bei der Heilbronner Kripo eingerichtete siebenköpfige Ermittlungsgruppe verzeichnete bisher ein "nur zögerliches Hinweisaufkommen", wie es am Mittwoch hieß. Deshalb wurde ein anonymes Hinweistelefon eingerichtet, um weitere Zeugenaussagen zu erhalten.

Eine 59-jährige Frau war in Kirchardt in ihrem Haus von zwei bewaffneten Tätern überfallen worden, die mehrmals auf sie schossen. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und kam anscheinend nur deshalb mit dem Leben davon, weil sie sich nach den Schüssen tot stellte. Sie befindet sich noch immer im Krankenhaus; ihr Gesundheitszustand verbessert sich jedoch laut einer Mitteilung der Polizei von gestern allmählich.

Die Polizei bittet jetzt Personen, die ihren Namen nicht nennen wollen, aber verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, diese unter Telefon 07131/6442700 mitzuteilen. Den Anruf nimmt kein Polizeibeamter entgegen; stattdessen kann nach einem Ansagetext auf Band gesprochen werden.

Weiterhin werden sachdienliche Hinweise auch erbeten an die Kripo Heilbronn unter 07131/104-4444 oder an jede andere Polizeidienstelle.