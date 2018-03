Mannheim-Neckarstadt. Ein neunjähriges Mädchen wurde beim Überqueren der Fahrbahn am Freitag, 1. März, um 13.35 Uhr von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt. Der Polizei zufolge wollte das Kind in der Mannheimer Neckarstadt die Mittelstraße in Höhe der Gärtnerstraße von links nach rechts überqueren. Eine 54-jährige Opel-Fahrerin, die in Richtung Alter Messplatz unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind.

Das Mädchen erlitt eine Kopfplatzwunde und Prellungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Straßenbahnverkehr war für rund 20 Minuten unterbrochen. Der Verkehrsunfalldienst sucht nun nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0621/174-0 anrufen können. (pol)