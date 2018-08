Ketsch. (pol/rl) Offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit war am späten Dienstagnachmittag, 22. April, eine 24-jährige VW-Fahrerin in der Gutenbergstraße unterwegs, als sie gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung Schulstraße nicht mehr rechtzeitig halten konnte und mit einer vorfahrtsberechtigten Skoda-Fahrerin zusammenstieß. Verletzt wurde laut Polizeibericht niemand. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.