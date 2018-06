Ketsch. (fw/rl) Durch ein Unwetter waren in den Abendstunden am Mittwoch, 30. April, zahlreiche Keller in Ketsch voll Wasser gelaufen. Um 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr Brühl nach eigenen Angaben zur Unterstützung der Feuerwehr Ketsch alarmiert. An insgesamt 17 Einsatzstellen mussten die Feuerwehren Hilfe leisten. Erst um 22.50 Uhr konnte die Feuerwehr Brühl den Einsatz beenden.