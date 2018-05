Ketsch. Auf die unweit des Haupteingangs der Rheinhalle "Im Bruch" abgestellte Motorroller hatten es in der Nacht zum Sonntag, 1. Juli, bislang unbekannte Täter abgesehen. Während es den Dieben laut Polizei in einem Fall gelang, den schwarzen Roller der Marke Moto, Typ Rimini, zu entwenden, blieb es im zweiten Fall beim Versuch. Hier schafften es die Unbekannte nicht, den Roller kurzzuschließen. Der erst ein Jahr alte Roller der Geschädigten hatte einen Neupreis von rund 1.500 Euro. Darin befand sich zudem der Halbschalenhelm "NOLAN". Als Tatzeit kommt Samstagabend, 30. Juni, 21 Uhr bis Sonntag, 1. Juli, 14 Uhr in Frage. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefon, 06202/288-0, zu melden. (pol)