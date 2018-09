Ketsch. (pol/rl) Ein bislang unbekannter Täter zerstach in der Nacht von Sonntag auf Montag, 4./5. Mai, auf einem Parkplatz in der Gartenstraße 33 Reifen an 13 Autos. Der Schaden liegt nach ersten Polizei-Schätzungen bei rund 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ketsch unter der 06202/61696 oder dem Polizeirevier Schwetzingen (06202/288-0) in Verbindung zu setzen.