Ketsch. Weil er kontrolliert werden sollte, flüchtete am Sonntagmorgen ein Autofahrer vor der Polizei. Den Beamten kam der bislang unbekannte Fahrzeugführer gegen 1 Uhr im Kreuzwiesenweg entgegen und fuhr anschließend mit Vollgas in Richtung Rheindamm und dann in Richtung Hockenheim davon. Die Beamten hatten Mühe dem PS-starken Wagen zu folgen, der ein dunkler Mercedes oder BMW gewesen sein soll. Schließlich mussten sie die Verfolgung abbrechen, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Da der Flüchtende bei der Fahrt in Richtung Hockenheim mehrere Fahrzeuge überholte, erhofft sich die Polizei von diesen Verkehrsteilnehmern Hinweise zum Kennzeichen zu bekommen. Zeugen werden deshalb gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der 06202/2880 in Verbindung zu setzen. (pol)