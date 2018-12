Ketsch. (pol/pad) Zu einem Unfall in der Mannheimer- und Brandenburger Straße, bei dem ein 11-Jähriger leicht verletzt wurde, kam es am Montag gegen 13.30 Uhr.

Eine 36-Jährige Ford-Fahrerin befuhr die Mannheimer Straße, so die Polizei als auf der gegenüberliegenden Fahrspur an einer Haltestelle drei Linienbusse standen.

Als alle Busse wieder losgefahren waren, liefen hinter dem letzten Bus plötzlich zwei Kinder über die Straße. Dabei erfasste die Autofahrerin einen der Jungen mit ihrem Außenspiegel, wobei dieser sich leichte Verletzungen zuzog. Bei der Unfallaufnahme gab der Junge an, dass er bei Überqueren der Straße nicht auf den Verkehr geachtet hatte.