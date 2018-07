Brühl. Bei einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 1. August, in Brühl ereignete, wurde ein Jugendlicher schwer verletzt. Nach Polizeiangaben stießen gegen 19.30 Uhr an der Einmündung Rohrhofer Straße / Ketscher Straße ein 14-jähriger Radfahrer und der Mercedes-Sportwagen eines 48-jährigen Brühlers zusammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Schüler auf seinem Mountainbike in der Rohrhofer Straße unterwegs und missachtete die Vorfahrt des auf der Ketscher Straße in Richtung Brühler Landstraße fahrenden Mercedes. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto wurde der Jugendliche auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma wurde er nach notärztlicher Erstversorgung in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1740 bei der Polizei zu melden. (pol)