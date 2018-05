Mannheim. In eine Gaststätte im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld sind in der Zeit zwischen Dienstag, 10. Juli und Donnerstag, 12. Juli ein oder mehrere unbekannte Täter eingebrochen. Nach dem missglückten Versuch in das Gebäude durch ein zur Straßenseite hin gelegenes Fenster zu kommen, drangen die Täter von der Gebäuderückseite her in die Wirtschaft ein.

Über den Gastraum gelangten sie auch in die Wohnung des Pächters. Nach der Durchsuchung aller Räume entwendeten die Einbrecher einen kleinen Schranktresor mit Bargeld sowie den Schmuck der Mutter des Gaststättenbetreibers.

Zur Schadenshöhe können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine verlässlichen Angaben gemacht werden, da sich die bestohlene Mutter des Wirts noch im Auslandsurlaub befindet. Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt. (pol)