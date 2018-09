Ilvesheim. (pol) Eine 86-jährige Frau wurde am Donnerstagnachmittag Opfer von Trickdieben. Sie ließ gegen 14 Uhr ein Pärchen mit zwei Kindern in ihre Wohnung, weil diese um ein Glas Wasser gebeten hatten. Eine Stunde später merkte die Seniorin dann, dass ihr ein Goldring fehlte und verständigte die Polizei. Im selben Zeitraum kam es an einer anderen Stelle zu einem versuchten Trickdiebstahl mit ähnlicher Vorgehensweise.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.