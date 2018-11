Hockenheim/A 6: In den Sekundenschlaf fiel am frühen Dienstagmorgen, 24. September, kurz nach 6 Uhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer, der auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs war. Als er kurz einnickte kam der Fahrer von seiner Fahrspur ab und prallte auf einen anderen fahrenden Lkw. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (pol)