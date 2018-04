Hockenheim. (pol) Eine 26-jährige Autofahrerin aus Schwetzingen verursachte am Donnerstagabend gegen 18.10 Uhr einen Verkehrsunfall in Hockenheim. Die Fordfahrerin übersah beim Abbiegen von der Ernst-Wilhelm-Sachs Straße in die Waldstraße einen vorfahrtsberechtigten 19-Jährigen in dessen Mazda. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankhaus eingeliefert werden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch zwei Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrsunfalldienst in Mannheim unter Telefon 06 21/1 74 40 45 in Verbindung zu setzen.