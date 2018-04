Hockenheim. (pol/mün) Beim frontalen Zusammenstoß zweier Autos am Freitagabend wurden beide Fahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei missachtete eine Frau an der Hockenheimer Talhaus-Kreuzung das Rotlicht der Ampel und fuhr in die Kreuzung hinein. Nachdem sie dort einem Radfahrer ausweichen musste, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte auf einen entgegenkommenden Wagen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall schwer beschädigt von der Fahrbahn geschleudert. Die Fahrer beider Fahrzeuge mussten durch die Feuerwehr geborgen und in Krankenhäuser eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht bei keinem der verletzten Fahrer, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Für die Bergungsarbeiten musste die Kreuzung kurzzeitig gesperrt werden. Die Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Mannheim geführt.