Hockenheim. (pol/eka) Am Montagvormittag zeigte sich ein Exhibitionist einer Reitergruppe in unsittlicher Weise. Die Reiterinnen im Alter von 36 und 34 Jahren waren gegen 10.50 Uhr auf einem Reitweg im Gewann Schaftrieb, zwischen Continentalstraße und Pumpwerkweg unterwegs, als sich ihnen der Unbekannte in den Weg stellte, sich entkleidete und onanierte.



Als die Gruppe den Mann passierte, pfiff er ihnen nach, ohne das Onanieren zu unterbrechen. Erst als eine der Frauen mit dem Handy die Polizei verständigte, verschwand der Mann im Wald. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.



Der männliche Täter wurde wie folgt beschrieben: Er soll circa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er hat kurze schwarze Haare, eine pummelige Figur und einen dunklen Teint. Er war mit einer schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet.



Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen.