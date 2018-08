Hockenheim. (pol/eka) Am Mittwochnachmittag schlugen zwei bislang unbekannte Jugendliche in der Parkstraße grundlos auf zwei spielende Kinder ein. Der 10-Jährige spielte nach Angaben der Polizei gegen 16.20 Uhr mit einem nicht bekannten Freund auf dem Schulhof einer Grundschule Fußball, als die Unbekannten erschienen und ihnen mehrfach gegen die Körper und Köpfe schlugen.



Nachdem die Täter dem 10-Jährigen die Schuhe abgenommen und in ein Gebüsch geworfen hatten, drängten sie die verängstigten Kinder in einen umzäunten Fahrradabstellplatz. Dort blieben die Drangsalierten, bis die Schläger in Richtung Rathausstraße weggingen. Anschließend flüchtete sich der 10-Jährige in ein Bürogebäude. Dortige Angestellte verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.



Die erste männliche Täter soll laut Zeugenbeschreibung circa 15 bis 16 Jahre alt sein und kurze schwarze Haare haben. Er war bekleidet mit einem grünen Kapuzenpullover und einer Jeanshose. Der zweite männliche Täter soll circa 17 bis 18 Jahre alt sein. Er trug zum Tatzeitpunkt ein weißes T-Shirt, auf dem der Fußballer "Ronaldo" abgebildet war. Er fuhr auf einem weißen Fahrrad, an dem ein "Deutschlandaufkleber" angebracht war.



Zeugen sowie der zweite Junge, der auf dem Schulhof Fußball gespielt hatte und geschlagen wurde, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter Telefon 06205/28600 in Verbindung zu setzen.