Hockenheim. (pol/rl) Am Samstagnachmittag hielt ein Kind in der Unteren Hauptstraße die Polizei in Atem. Der Elfjährige stand gegen 13.20 Uhr vor der Filiale eines Mobiltelefon-Anbieters und zielte mit zwei Pistolen auf das Schaufenster. Das Gesicht hatte er mit einem Halstuch vermummt. Die Angestellten verständigten die Polizei.

Als die Streife vor Ort eintraf, zog der Junge das Halstuch vom Gesicht und rannte in Richtung Innenstadt davon. Nach kurzer Verfolgung lies das Kind die Spielzeug-Pistolen aus Plastik fallen und blieb stehen.

Es stellte sich heraus, dass das Kind geistig behindert ist und ihm die Folgen seines Handelns nicht bewusst waren. Der Junge wurde zur Dienststelle gebracht, wo er seinem Vater überstellt wurde.