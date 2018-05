Hockenheim. (pol/rl) Trotz roter Ampel fuhr ein 41-jähriger VW Golf-Fahrer aus Germersheim am Montagabend in die Kreuzung der Talhausstraße mit der L 722 ein. Dort kollidierte er gegen 19.30 Uhr mit einem Seat Ibiza, der von Speyer kommend in Richtung B 36 unterwegs war.

Der VW drehte sich, wurde nach rechts abgewiesen und kam vor einem Ampelmast zum Stillstand. Der Seat blieb in einem Grünstreifen liegen. Der Golf-Fahrer und die Seat-Fahrerin wurden verletzt - ebenso die beiden Kinder der Fahrerin im Alter von sieben Monaten und vier Jahren. Sie alle wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Autos war die L 722 im Kreuzungsbereich voll gesperrt. Der 41-jährige Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.