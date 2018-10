Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim hatte am Ostersamstag den Brand einer Scheune zwischen Hockenheim und Reilingen schnell gelöscht. Foto: Lenhardt

Hockenheim. (pol) Aus bisher ungeklärter Ursache sind am Samstagnachmittag zwischen Hockenheim und Reilingen in einer Scheune gelagerte Strohballen in Brand geraten. Verkehrsteilnehmer hatten das Feuer gegen 16.30 Uhr gemeldet. Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hockenheim hatten den Brand zwar schnell unter Kontrolle, hatten jedoch zuvor nicht verhindern können, dass das Feuer auf die gesamte Scheune und zwei dort abgestellte landwirtschaftliche Anhänger übergriff. Informationen über die Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.