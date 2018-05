Hockenheim. (pol/rl) Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Talhaus" im Industriegebiet am Donnerstag gegen 20 Uhr. Zwei Autofahrer hatten ihre Autos am Nachmittag auf dem Parkstreifen abgestellt. Als sie gegen 22 Uhr zurückkehrten, waren ihre Autos zusammengeschoben und um mehr als einen Meter verrückt. Vor den Autos parkte laut Polizeibericht ein Sattelzug an dessen Heck sich Spuren des Zusammenschiebens befanden. Der 47-jährige Fahrer schlief in seiner Schlafkabine im Führerhaus. Er habe von einem Unfall bemerkt, sagte er der Polizei. Gegen den Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.