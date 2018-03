Hockenheim. Eine 82 Jahre alte Frau fiel wurde am Samstagvormittag in Hockenheim Opfer einer Trickdiebin. Die Rentnerin wurde laut Polizei offenbar dabei beobachtet, wie sie in der Postbankfiliale in der Karlsruher Straße Geld abhob. Sie wurde auf der Straße von einer Frau in aufdringlicher Weise angesprochen und um eine Unterschrift auf einer mitgeführten Schreibklatte gebeten. Als die 82-Jährige auf ihr Fahrrad steigen wollte, wurde sie von der Täterin massiv bedrängt. Später stellte die Geschädigte fest, dass ihr aus der Hosentasche mehrere hundert Euro entwendet worden waren.

Die Täterin wird laut Personenbeschreibung als etwa 20 Jahre alt und 155-160 Zentimeter groß beschrieben. Sie soll schlank sein und ihre langen, schwarzen Haare zum Zopf gebunden haben. Zur Bekleidung ist nichts bekannt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/28600 entgegen. (pol)