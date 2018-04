Hockenheim. (pol/mün) Zwei Motorräder im Wert von 200.000 Euro wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Hockenheim gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter vor ihrem Einbruch bei dem Motorradhändler in der Straße "Pfälzer Ring" die Alarmanlage zerstört. Die beiden hochwertigen Motorräder wurden mit einem roten Daimler-Sprinter (Aufschrift "KS Hydraulik") abtransportiert, den sie vorher in der Duttweiler Straße gestohlen hatten.

Bei dem ersten Motorrad handelt es sich um ein Neufahrzeug der Marke Walz-Hardcore-Cycles, Typ St. Moritz, in silber-bronze. Das zweite Motorrad ist ein Gebraucht-Fahrzeug der Marke Walz-Hardcore-Cycles, Typ Le Mans, Farbe hellblau.

Zeugen konnten am Vorabend zwei Personen beobachten, die offenbar das Firmengelände auskundschafteten. Bei der ersten Person soll es sich um einen etwa 25- bis 30-jährigen Mann handeln. Er soll 1,90 Meter groß und schlank sein und dunkle oder braune schulterlange Haare haben. Die zweite Person wird als 25 bis 30 Jahre alter Mann beschrieben, 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Beide trugen Freizeitkleidung.

Zeugen können sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Kriminaldauerdienst, unter der Rufnummer 0621/174-5555 melden.