Hockenheim. (pol/mün) Ein BMW-Fahrer, der sich in der Nacht zum Mittwoch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte und dabei mit über 200 Stundenkilometern Geschwindigkeit entkommen konnte, wurde wahrscheinlich gefasst. "Ein möglicher Tatverdächtiger konnte in den polizeilichen Fokus genommen werden. Über die Hintergründe seines Verhaltens und der damit verbundenen waghalsigen Fahrweise kann derzeit nur spekuliert werden, da eine Befragung bisher noch nicht möglich war", schreibt die Polizei in einer Pressemeldung am Donnerstag. Weitere Ermittlungen würden aber momentan noch andauern.

Die Polizisten hatten kurz nach Mitternacht auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Speyerer Straße einen schwarzlackierten BMW entdeckt, der offenbar mit nicht-ausgegebenen Kennzeichen versehen war. Während die Beamten recherchierten und warteten, stieg ein etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann gegen 1.30 Uhr in das Auto. Er sei von kräftiger Gestalt und mit dunkler Hose und schwarzem T-Shirt bekleidet gewesen.

Als der Unbekannte erkannte, dass er nun von der Polizei kontrolliert werden sollte, gab er sofort Vollgas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit vom Parkdeck in Richtung Talhausstraße. Während der Verfolgungsfahrt fuhr der BMW-Fahrer teilweise mit ausgeschaltetem Licht in Richtung Ketsch, bog dann auf die Landesstraße L 722 in Richtung zur Bundesstraße B36 ein und dort weiter in Richtung Karlsruhe.

Die gefahrenen Geschwindigkeiten betrugen zum Teil über 200 Stundenkilometer. Letztendlich war der entstehende Gefährdungsaspekt so groß, dass von einer weiteren Verfolgung abgesehen werden musste, heißt es im Polizeibericht.

Die Ermittlungen nach dem Fahrer laufen noch. Zeugen des Vorfalls oder andere Personen, die durch das Verhalten des BMW-Fahrers gefährdet wurden sollen sich unter der Rufnummer 06205 / 2860-0 mit der Polizei Hockenheim in Verbindung setzen.