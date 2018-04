Hockenheim. (pol/rl) Von einem 20-jährigen Ladendieb bedroht wurde der Mitarbeiter eines Supermarktes in der Hirschstraße am Montagnachmittag. Nachdem der 20-Jährige eine Schachtel Zigaretten und eine Packung Kaugummis eingesteckt hatte und diese offenbar klauen wollte, sprach ihn der Mitarbeiter darauf an. Der 20-Jährige wurde agressiv, schubste und bedrohte den Mitarbeiter. Zudem zerriss er auch das Hemd des Angestellten. Zwischenzeitlich nahm ein Begleiter des 20-Jährigen die Beute an sich und verließ den Supermarkt unerkannt.

Nachdem die Polizei die Personalien des Täters aufgenommen hatte, kam der 20-Jährige wieder auf freien Fuß. Zeugen des Diebstahls und der Bedrohung werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter der 06205/28600 in Verbindung zu setzen.