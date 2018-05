Hockenheim. Keine Dummejungenstreiche, sondern eine handfeste Diebstahlserie geht auf das Konto von zwei noch unbekannten Jugendlichen, gegen die die Polizei ermittelt. Das Duo wird verdächtigt, in der Zeit zwischen 4. und 13. August viermal in Hockenheim und einmal in Reilingen vornehmlich älterere Frauen bestohlen zu haben.

Die Jugendlichen waren mit Fahrrädern, vermutlich BMX-Räder oder Mountainbikes, an die radelnden Damen herangefahren und hatten Handtaschen und Rucksäcke, in denen sich Geldbeutel mit Bargeld und Scheckkarten sowie Handys befanden, entwendet. Anschließend fuhren die beiden so schnell davon, dass die Opfer keine Chance hatten, sie einzuholen. Der Schaden liegt laut Polizei bei über tausend Euro. (rnz/pol)