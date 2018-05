Hockenheim. (pol/mün) Eine 37 Jahre alte Frau wurde am Donnerstagmorgen in Hockenheim von einem Hund in den Oberarm gebissen. Nach Angaben der Polizei war sie gegen 5.45 Uhr mit einer Kollegin auf dem Weg von der Bushaltestelle Hardtbachbrücke in Richtung Globus-Markt unterwegs. Im Kurvenbereich der Talhausstraße/Pfälzer Ring kam ihnen ein Mann mit zwei Hunden entgegen, die beide angeleint waren. Beim Vorbeigehen sprang jedoch einer der Hunde die 37-Jährige an und biss ihr durch deren Jacke in den Oberarm. Völlig unbeeindruckt davon und trotz des Hinweises, dass das Tier die Frau gebissen hatte, setzte der Mann mit seinen Vierbeinern seinen Weg fort, so die Polizei. Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein sowie eine kräftige, trainierte Figur und kurze, blonde Haaren haben. Er habe schwarze Kleidung, eventuell eine Security-Jacke getragen. Die beiden schwarzen Hunde sollen eine Schulterhöhe von etwa 60 bis 70 Zentimeter haben.

Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Hundehalter aufgenommen hat. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06205/2860-0 entgegen.