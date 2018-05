Hockenheim. (pol/abs) Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag in ein Geschäft in der Karlsruher Straße ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und stahlen aus der Auslage sechs Handys im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Gegen 3.30 Uhr wurde der Einbruch der Polizei gemeldet. Die durchsuchte das Geschäft mit Hunden nach Spuren - allerdings ohne Ergebnis. Hinweise nimmt die Polizei Hockenheim unter Telefon 06205/28600 entgegen.