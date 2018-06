Hockenheim. (pol/eka) Zwei Autos, die auf dem Dach landeten, vier leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 70 000 Euro sind die Bilanz von zwei Verkehrsunfällen, die sich am Montagvormittag auf der B 36 bei Hockenheim ereigneten. Kurz vor 7 Uhr war ein 31-jähriger Seat-Fahrer auf der linken Spur von Reilingen in Richtung Hockenheim unterwegs, als er in Höhe der Deponie wegen eines Feldhasens, der die Straße überquerte, zunächst auswich, daraufhin ins Schleudern geriet und mit einer 40-jährigen Nissan-Fahrerin kollidierte.

Beide Fahrzeuge schlitterten im Anschluss auf die angrenzende Böschung und überschlugen sich. Beide Fahrer verletzten sich nach Angaben der Polizei zum Glück nur leicht und wurden mit Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge sind Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich hier auf über 15 000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



Im Zusammenhang mit diesem Verkehrsunfall waren kurze Zeit später ein Streifenwagen des Polizeireviers Schwetzingen und ein Notarztwagen auf der B 36 von Schwetzingen in Richtung Hocken zur Unfallstelle unterwegs. In Höhe der Unfallstelle wendete der Fahrer des Notarztwagens auf freier Strecke (U-Turn), um auf die Gegenfahrbahn zu kommen, weshalb der hinterher fahrende Streifenwagen nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mit dem Notarztwagen kolliderte. Die beiden Insassen des Notarztwagens, darunter auch der Notarzt sowie die beiden Beamten im Streifenwagen wurden leicht verletzt. Die Insassen des Notarztwagens wurden zur Erstversorgung in verschiedene Kliniken gebracht. Die Beamten wurden vor Ort medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge sind nach einer Ersteinschätzung Totalschaden. Der Sachschaden wird auf rund 70 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten ebenfalls abgeschleppt werden.