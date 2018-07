Hockenheim. (pol/mare) Ein Hotelbewohner hat am Mittwochvormittag einen Einbrecher bei seiner Tat gestört und ihn verjagt. Der Täter brach laut Polizei gegen 8.30 Uhr in ein Zimmer des Hotels in der Bahnhofstraße ein.

Der Einbrecher war durch ein gekipptes Fenster, das er ohne Beschädigungen geöffnet hatte, in das Treppenhaus gelangt. Dort trat er mit brachialer Gewalt eine Zimmertür ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm er aber nichts mit.

Als der Anwohner den Lärm bemerkte, schaute er nach und überraschte den Täter. Dieser flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof.

Der männliche Täter wurde wie folgt beschrieben: Etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kurze schwarze Haare, schmales Gestalt. Er war mit einer Jeans und einer blauen Jacke bekleidet.



Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter Telefon 0 62 05 / 2 86 00 in Verbindung zu setzen.